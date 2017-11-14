Мурманская область находится на шестом месте в рейтинге энергоэффективности

Политика энергосбережения позволила Мурманской области занять шестое место по России в рейтинге энергоэффективности, что в свою очередь является фактором инвестиционной привлекательности региона. Об этом сообщила Марина Ковтун на выставке-конференции «Северный топливно-энергетический комплекс».

Глава региона также отметила, что в рейтинге энергоэффективности регионов Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности.

В целом по России область вышла на шестое место. «Для нас это не просто успех, но, прежде всего, важнейший фактор инвестиционной привлекательности Мурманской области», – подчеркнула губернатор.

По ее мнению, стать одним из лидеров опубликованного недавно министерством энергетики России рейтинга энергоэффективности субъектов Мурманской области позволила политика энергосбережения.

Как заявила Ковтун, важный шаг в этом направлении – внедрение энергосервисных контрактов.

Мончегорск стал первым в регионе городом, где в 2016 году был заключен крупный энергосервисный договор по модернизации уличного освещения, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время в регионе выстроена система взаимоувязанных программ энергосбережения, включающая региональную программу повышения энергоэффективности объектов областной собственности, программы областных бюджетных учреждений и муниципальных образований», — отметила глава региона.

Как сообщалось ранее, в Мурманске открылась Международная деловая неделя.