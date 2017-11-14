В Мурманске сбили школьницу

Сегодня в Мурманске на улице Марата произошло ДТП. Водитель легковушки «Daewoo Matiz» наехал на 10-летнюю школьницу.

По предварительной информации, девочка переходила дорогу в неположенном месте, сообщила ТВ-21 Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Мурманска.

Школьница обслужена амбулаторно.

Сегодня это уже не первый случай, когда пешеходы попадают под колеса автомобилей по своей вине.

Сегодня днем в Мурманске на Северном проезде водитель «Ford Focus» сбил мужчину 1958 года рождения. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Переходить дорогу в неположенном месте опасно в принципе, а в сложных погодных условиях, таких как сегодня, опасно вдвойне. Из-за плохой видимости водителю сложно вовремя заметить пешехода.