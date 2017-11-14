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В Североморске сотрудники уголовного розыска задержали грабительницу

10:4514 ноября 2017Просмотров: 84

В дежурную часть отдела полиции Североморска поступило сообщение от директора ювелирного магазина об ограблении в торговом зале.

На место происшествия в магазин по ул. Сафонова прибыли сотрудники полиции. Оперативники опросили заявительницу, а также свидетелей,  и выяснили обстоятельства совершения преступления. Одна из покупательниц выбрала для покупки четыре серебряные цепочки общей стоимостью 12 тысяч рублей.

На кассе женщина попыталась расплатиться пятитысячными купюрами «Банка приколов». Получив отказ принять «деньги», подозреваемая схватила с прилавка приготовленные для нее ювелирные изделия, выбежала на улицу и скрылась.

Полицейские задержали подозреваемую. Неработающая северянка 1965 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Похищенное было изъято и возвращено законной владелице.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело - «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит женщине за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время северянка находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.  




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