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24 ноября в Мурманске на берегу Кольского залива состоится премьера фильма «Кровь океана»

14:3015 ноября 2017Просмотров: 417

Кинофестиваль «Северный характер», при содействии Международного кинофестиваля в Тромсё, представляет:
24 ноября в 19:00 в Мурманске состоится необычный кинопоказ – премьера норвежского документального фильма «Кровь океана», которая пройдет на открытой площадке у Морского вокзала (Портовый проезд, 25).    

Уличный кинотеатр, который на один вечер появится на берегу Кольского залива, станет для жителей и гостей города не только интересным опытом, но и своего рода проверкой на прочность. Организаторами премьеры стали два крупнейших кинофестиваля Баренц-региона: «Северный Характер» и Tromsø International Film Festival (Международный кинофестиваль в Тромсё).    
 
На показе будут присутствовать и ответят на вопросы зрителей: один из режиссеров картины – Труде Оттерсен, а также главный герой фильма – капитан последнего в Норвегии тюленебойного судна.

Еще больше информации: группа ВКонтакте

КРОВЬ ОКЕАНА / SHAVSBLOD - DE SISTE SELFANGERNE

Страна: Норвегия
Продолжительность: 98 мин
Сценаристы и режиссеры: Труде Берге Оттерсен, Грю Элизабет Мортенсен
Оператор: Труде Берге Оттерсен
 
Почти 200 лет в Норвегии продолжалась свободная охота на тюленей, но в 2015 году правительство страны приняло закон, запрещающий их отлов. Корабль отплывает в Гренландское море, экипаж может рассчитывать только на свои силы в царстве белых медведей и суровых штормов. Это путешествие станет последней охотой на тюленей в норвежских водах.

Справка:

Международный кинофестиваль «Северный Характер» проходит в Мурманской области с 2008 г. За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имён в документальном и игровом кино. На его площадках встречаются  профессионалы, признанные мэтры кинематографии и почитатели хорошего кино. В программе фестиваля: конкурс работ по семи номинациям, фильм-открытие, фильм-закрытие, дискуссии, мастер-классы, творческие встречи со зрителями и культурная программа.

Международный кинофестиваль в Тромсё - ежегодный кинофестиваль, проходящий в северо-норвежском городе Тромсё. Его уникальность заключается не только в особом географическом положении, но и в тесной связи с Россией: отечественный кинематограф постоянно представлен на фестивале как авторами, так и работами. Именно у Tromsø International Film Festival был позаимствован необычный уличный формат для премьеры фильма в Мурманске.

Партнёры: Генеральное консульство Королевства Норвегия в городе Мурманске, Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт»



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