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Марина Ковтун предложила снизить разовый платеж за пользование недрами на территориях севернее 60 параллели

17:0015 ноября 2017Просмотров: 77

Снизить значение поправочного коэффициента с полутора до единицы для всех территорий севернее 60 параллели, входящих в Арктическую зону России, предложила губернатор Марина Ковтун на пленарном заседании VI Мурманской международной деловой недели.

Сегодня при расчете стартового платежа используется значение поправочного коэффициента развитости инфраструктуры. Для твердых полезных ископаемых, расположенных на территории ряда регионов севернее 60 параллели, оно равно единице.

В их числе такие субъекты Арктической зоны, как Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия) и Красноярский край.

 В то же время для Мурманской и Архангельской областей, Республик Карелия и Коми, также входящих в арктический макрорегион, установлено полуторное значение коэффициента, объяснила Марина Ковтун.

«При этом, учитывая колоссальный ресурсный потенциал арктического макрорегиона, приоритетными для большинства опорных зон также станут проекты, связанные с разработкой минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых», – отметила губернатор.

На сегодняшний день в Мурманской области остаются неосвоенными порядка 60 разведанных месторождений. Расположение этих месторождений в труднодоступных районах, где отсутствует какая-либо инфраструктура, снижает их инвестиционную привлекательность.

Еще одним стимулом для инвесторов могло бы стать поэтапное увеличение размера налога на добычу полезных ископаемых до «общеустановленного» уровня путем введения плавно повышающихся в течение первых 10 лет корректирующих коэффициентов к налоговым ставкам, добавила Марина Ковтун.

Сегодня эта мера действует для организаций, реализующих региональные инвестпроекты в Дальневосточном федеральном округе, Красноярском и Забайкальском краях, в ряде других регионов.

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