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Марина Ковтун встретилась с корейцами в Петербурге

10:4915 ноября 2017Просмотров: 77

Корея намерена расширять сотрудничество с Мурманской областью с использованием Северного морского пути.

Корея намерена расширять сотрудничество с Мурманской областью с использованием Северного морского пути. Об этом заявил Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Джин Хён Ли в ходе состоявшейся на полях VI Мурманской Международной деловой недели рабочей встречи с губернатором Мариной Ковтун.

«Использование Северного морского пути позволяет сокращать время доставки на треть. Мы проявляем большой интерес к Северному морскому пути. Корейское правительство намерено расширять сотрудничество с правительством Мурманской области с использованием СМП», – сказал господин Джин Хён Ли.

В контексте интереса корейской стороны к вопросам развития транспорта и логистики на Севере глава Мурманской области Марина Ковтун подробно рассказала гостям региона о ходе реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», сообщает пресс-служба регионального правительства.

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