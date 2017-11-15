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Почётный полярник Михаил Малахов призвал студентов мурманских вузов верить в мечту

12:3215 ноября 2017Просмотров: 78

На встрече с молодежью, которая состоялась в рамках VI Мурманской международной деловой недели, врач, ученый-эколог и арктический путешественник Михаил Малахов рассказал о своих путешествиях, о своем исследовании Арктики.

В 1995 году ему и его партнеру Ричарду Веберу удалось совершить переход по дрейфующим льдам из Канады до Северного полюса и обратно – за четыре месяца они преодолели более 2 тысяч километров.

За ту «Полярную Одиссею» Михаилу Малахову было присвоено звание Героя России.

Лекцию почётного полярника сопровождали документальные фильмы. Один из них – о походе на Аляску, который он совершил, чтобы узнать, что осталось от Русской Америки.

Как выяснилось, в поселениях на побережье полуострова сохранились возведенные колонистами храмы, помнят и русские праздники, русские традиции.

В заключение Михаил Малахов сообщил, что уже идет работа над художественным фильмом о Шпицбергене под названием «Архипелаг».

Режиссером-постановщиком выступает его сын – Михаил Малахов-младший.

Минувшим летом он и сценарист Светлана Саликова получили федеральную субсидию министерства культуры на создание полнометражной киноленты о полярниках, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начать работу съемочная группа планирует на Кольском полуострове.

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