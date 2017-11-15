Подключить электричество на даче станет проще

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности энергетической инфраструктуры для отдельных групп потребителей.

Об этом сообщает «Медиа Центр» со ссылкой на «Российскую газету».

Изменения направлены на сокращение количества процедур, которые в индивидуальном порядке необходимо пройти членам садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Постановление также содержит нормы об ограничениях режима потребления для тех, кто заключил индивидуальный договор энергоснабжения. Предполагается, что все это упростит подключение участков дачников к электрическим сетям.