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Подключить электричество на даче станет проще

15:0015 ноября 2017Просмотров: 99

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности энергетической инфраструктуры для отдельных групп потребителей.  

Об этом сообщает «Медиа Центр» со ссылкой на «Российскую газету».

Изменения направлены на сокращение количества процедур, которые в индивидуальном порядке необходимо пройти членам садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Постановление также содержит нормы об ограничениях режима потребления для тех, кто заключил индивидуальный договор энергоснабжения. Предполагается, что все это упростит подключение участков дачников к электрическим сетям.

 

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