16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Предприятия Мурманской области с начала года нарастили экспорт почти на треть

15:4015 ноября 2017Просмотров: 59

Большая часть экспорта региона приходится на продукцию горно-металлургических компаний.

Объем экспорта предприятий Мурманской области за девять месяцев 2017 года вырос на 28% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила министр экономического развития региона Елена Тихонова на полях выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Мурманске, сообщает ТАСС.

"Экспорт за девять месяцев текущего года в регионе относительно прошлого года вырос на 28% и достиг суммы в $2,8 млн", - сказала министр.

Она отметила, что сегодня 80% экспорта региона приходится на несырьевой сектор. Это продукция горно-металлургических компаний - в первую очередь никель, рыбопродукция. "Рост отмечается несмотря на то, что в самое последнее время конъюнктура мирового рынка не самая благоприятная", - добавила министр.

Среди лидирующих предприятий-экспортеров региона Тихонова назвала Кольскую ГМК "Норникеля", компанию "Апатит" ("Фосагро"), Кандалакшский алюминиевый завод СУАЛа.

Читайте также
Сегодня проходит главное событие Мурманской международной деловой неделиАктивисты общественной организации разбираются в ситуации с работой шиномонтажа возле мурманской школыПодключить электричество на даче станет прощеВ Мурмашах очередной любитель пьяной езды попался полицейским
18 ноября в Коле пройдет полуфинал «Холодных игр – 2017»Быстринский ГОК объявляет итоги традиционного мониторинга уровня радиации24 ноября в Мурманске на берегу Кольского залива состоится премьера фильма «Кровь океана»Правительство Мурманской области озабочено ростом цен на электроэнергиюМинфин не будет запрещать гражданам торговлю криптовалютойПолное видео программы «Дневные новости»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс