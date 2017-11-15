Предприятия Мурманской области с начала года нарастили экспорт почти на треть

Большая часть экспорта региона приходится на продукцию горно-металлургических компаний.



Объем экспорта предприятий Мурманской области за девять месяцев 2017 года вырос на 28% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила министр экономического развития региона Елена Тихонова на полях выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Мурманске, сообщает ТАСС.



"Экспорт за девять месяцев текущего года в регионе относительно прошлого года вырос на 28% и достиг суммы в $2,8 млн", - сказала министр.



Она отметила, что сегодня 80% экспорта региона приходится на несырьевой сектор. Это продукция горно-металлургических компаний - в первую очередь никель, рыбопродукция. "Рост отмечается несмотря на то, что в самое последнее время конъюнктура мирового рынка не самая благоприятная", - добавила министр.

Среди лидирующих предприятий-экспортеров региона Тихонова назвала Кольскую ГМК "Норникеля", компанию "Апатит" ("Фосагро"), Кандалакшский алюминиевый завод СУАЛа.



