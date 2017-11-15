С начала года в Кольском районе произошло 73 ДТП, погибли 13 человек

За истекший период 2017 года на территории Кольского района произошло 73 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 94 человека, среди них 9 детей. 13 человек в результате ДТП погибло.

Госавтоинспекция Кольского района обращается к водителям с просьбой учитывать сложные погодные условия, соблюдать дистанцию во время движения и скоростной режим, исключив по возможности выезд на встречную полосу, так как в условиях плохой видимости и гололеда не исключена потеря контроля над управлением автомобилем и его занос, что может привести к ДТП.

По-прежнему актуальным вопросом остается управление жителями Заполярья транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Так, по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 9 ДТП, в которых 5 человек погибло (среди них 3 водителя и 2 пассажира ), еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

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