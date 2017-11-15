В Мурманске на перекрестке проспекта Кольского и улиц Щербакова и Шевченко восстановят дорожное покрытие

В связи с реконструкцией теплосети было снято дорожное покрытие на пересечении проспекта Кольского, улицы Щербакова и улицы Шевченко.

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города Мурманска обсуждался вопрос восстановления дорожного полотна.

– Кольский проспект нельзя оставить в таком состоянии на зиму, поэтому комиссия должна решить, как обезопасить автомобилистов на зимний период, – рассказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Скорее всего, в наших непростых климатических условиях необходимо будет отремонтировать этот участок. Специалисты решат, будет ли это асфальтирование или укладка бетонных плит.

Проблема возникла из-за того, что подрядные организации, занимавшиеся коммуникациями при строительстве Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, не выполнили свои обязательства в срок.

– Наша задача – обеспечить безопасность и максимальную пропускную способность на такой оживленной магистрали, – подчеркнул Андрей Сысоев. – Сейчас это будет временный ремонт, а весной мы выступим с требованием к подрядчикам выполнить обязательства в полном объеме и восстановить асфальтовое покрытие по всей технологии.