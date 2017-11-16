МАГУ приглашает школьников и их родителей на День открытых дверей

18 ноября в Мурманском арктическом государственном университете пройдет День открытых дверей.

Опорный университет приглашает выпускников 11 классов и их родителей, всех тех, кто уже сегодня задумался о выборе будущей профессии.

Посетители смогут больше узнать об университете и предлагаемых программах подготовки бакалавров и магистров, о формах обучения и правилах приема в 2018 году.

Выпускников 9 классов приглашает на встречу Колледж МАГУ.

Мероприятие состоится 18 ноября в 15 часов по адресу: ул. Капитана Егорова, 15, актовый зал.