В Мурманской области военнослужащий вывез малознакомого мужчину на кладбище и требовал у него денег

Доказательства, собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 62716 сержанту Александру Мастинину и гражданину Сергею Вакорину.

Они признаны виновными умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц. Суд также признал их вину в похищении человека.

Как стало известнго, 18 сентября прошлого года Мастинин и Вакорин затолкали малознакомого гражданина в автомобиль и перевезли его на кладбище, где потребовали у него деньги, а затем избили и облили бензином.

Далее они из хулиганских побуждений подожгли на потерпевшем одежду, которую через некоторое время потушили, после чего скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления.

Вакорину с учетом наличия у него на иждивении малолетнего ребенка, а также сердечно-сосудистого заболевания – в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима; Мастинину с учетом его явки с повинной, наличия у него на иждивении несовершеннолетних детей и отца-инвалида, а также добровольной компенсации морального вреда потерпевшему – в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.