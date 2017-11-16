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В Отделении Пенсионного фонда России по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского капитала

11:5316 ноября 2017Просмотров: 33

20 ноября в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Отделении ПФР по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского (семейного) капитала.

Любые интересующие вопросы, касающиеся получения сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами, можно задать с 11 до 12 часов по телефону (8152) 40-37-53.

Консультацию ведет начальник отдела социальных выплат Людмила Желяева.

Напомним, что право на материнский (семейный) капитал имеют семьи, в которых второй, третий или последующие дети родились (или были усыновлены) после 1 января 2007 года. В 2017 году его размер составляет 453 026 рублей.

Направить средства материнского (семейного) капитала можно по четырем направлениям: на улучшение жилищных условий, на оплату образования детей, на накопительную пенсию мамы или на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В Мурманской области с начала действия программы выдано более 40,4 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал. Почти 17,3 тыс. семей Заполярья полностью или частично распорядились его средствами.


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