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В Варзуге планируют построить фельдшерский пункт, а в Умбе – три котельные

15:1516 ноября 2017Просмотров: 115

Правительством Мурманской области принято распоряжение, утверждающее Комплексный план мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района на 2017-2019 годы.

Комплексный план включает в себя мероприятия по 12 направлениям деятельности, среди которых – развитие сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства; туризма и спорта; обеспечение стабильности в сфере занятости и рынка труда, многое другое. 

Так, в 2017-2019 гг. в селах Варзуга, Чапома и Чаваньга планируется построить фельдшерско-акушерские пункты и приобрести необходимое оборудование для их оснащения.

В Умбе будут построены три котельные, работающие на торфе, запланировано благоустройство территорий поселка.

Также будут реализованы инвестиционные проекты в сферах развития туризма, потребительского рынка, рыболовства и сельского хозяйства. 

До конца 2017 года запланирована реализация мероприятий на сумму порядка 275 млн рублей.

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