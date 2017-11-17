17 ноября детский сад в Зверосовхозе отметит 80-летний юбилей

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летия МДОУ детский сад № 5 п. Зверосовхоз, состоится 17 ноября 2017 года в 15.00 по адресу: п. Зверосовхоз, ул. Набережная, д.11 а.

Первые ясли в Зверосовхозе открылись в июле 1937 года. Они располагались в деревянном бараке и были рассчитаны всего на 12 ребят. Полноценный детский сад в поселке появился только после войны, осенью 1945 года.

Для детского сада, на улице Набережная, было построено собственное здание. Для детей работала одна разновозрастная группа. Ее посещало порядка 40 малышей. В 1953 году сад был передан на баланс Министерства сельского хозяйства.

Гостей праздника ждет экскурсия по дошкольному учреждению и концерт подготовленный воспитанниками детского сада.