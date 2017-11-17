Путешественники Виктор Симонов и Федор Конюхов отправятся на Северный полюс в феврале следующего года

Экспедиция должна достигнуть точки Северного полюса в начале апреля, когда начнет работу станция «Барнео».

Путешественники Виктор Симонов и Федор Конюхов в феврале 2018 года отправятся в экспедицию «Арктика-2018», чтобы достичь Северного полюса на снегоходах.

В состав экспедиции также войдут представитель арктических войск Минобороны России и преподаватель военного института физической культуры.

Экспедиции будет предшествовать совместная тренировка на Земле Франца-Иосифа арктических войск и путешественников.

Затем экспедиция доберется до мыса Арктический и начнет свой путь к Северному полюсу протяженностью 3-4 тыс.км.

Изначально планировалось, что путешественники поедут на отечественных снегоходах, но в результате они выбрали машины канадского производства, сообщает Интерфакс.

Во время экспедиции путешественники также проверят оборудование, разработанное Московским государственным техническим университетом Баумана по измерению толщины льда.