16+
>-7°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Работы у Семеновского озера проверил Андрей Сысоев

20:1417 ноября 2017Просмотров: 79

В Мурманске завершается пора ремонтов. Работы по благоустройству территории у Семеновского озера проверил глава администрации Андрей Сысоев.

Территория у Семеновского озера. Сейчас здесь завершаются работы сразу на 2 объектах. Первым делом Андрей Сысоев обращает внимание на парковую зону. Здесь уже готовы беговые и велосипедные дорожки. Они заасфальтированы. Установлено освещение. Много работ еще впереди. Сейчас идет монтаж двух смотровых площадок с видом на озеро.

На самом деле террасная доска - это полимер. Главное преимущество - не боится воды и грязь не въедается в ее структуру. Срок службы огромный, около 40 лет. Прошел глава администрации по всем дорожкам зоны отдыха. Оценил и крытую велопарковку со скамейками. Так же сейчас идет здесь и монтаж детской площадки.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Сейчас у нас остались работы которые можно выполнять при любой погоде. Сегодня мы видим, рабочие работают по устройству смотровых площадок. Окончание контракта 30 ноября 17 года. По тому состоянию которое мы сегодня увидели у меня нет никаких сомнений, что подрядчик должен справится с этой работой».

Эта зона отдыха будет соединена с набережной. Ее первая очередь уже закончена.

Позже здесь появятся и световые инсталляции. Проекты делают студенты МАГУ. В общем, преобразование масштабное, северяне довольны.

Валерий Корнилов: «Отлично. Давно ждали уже ее. Пора бы уже открыть. Сейчас вот свет сделают, так вообще будет прекрасно».

Лариса Царева: «Очень нужна городу. Потому что здесь большое количество людей проводят свое свободное время. Я думаю, что замечательно все сделали».

Ольга Мухамедзян: «Набережная красивая. И давно ждем».

Продолжатся здесь работы и в следующем году. Дорожки вымостят до памятника Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Общая длина дорожек будет более 4 километров. Зимой их планируют использовать как лыжную трассу.

Реклама
Читайте также
В Мурманске продолжается капитальный ремонт дворовых территорийОт чего массово горят машины в Мурманске?На полгода на Кавказ. Из Мурманска в Дагестан отправился сводный отряд полицииНадежды театра. В Мурманске стартовал сегодня региональный конкурс актерского мастерства
Фильм о сааме, артисте, художнике и писателе. «Сын солнца» на фестивале «Северный Характер»В микрорайоне Кукисвумчорр города Кировска начала работу новая амбулаторияМурманчанин похитил два медицинских прибора из аптекиВ Мурманске не хватает причальных линий для новых ледоколовЗавтра в Мурманске состоится презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»Арктический туризм попал в федеральную целевую программу
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс