Работы у Семеновского озера проверил Андрей Сысоев

В Мурманске завершается пора ремонтов. Работы по благоустройству территории у Семеновского озера проверил глава администрации Андрей Сысоев.

Территория у Семеновского озера. Сейчас здесь завершаются работы сразу на 2 объектах. Первым делом Андрей Сысоев обращает внимание на парковую зону. Здесь уже готовы беговые и велосипедные дорожки. Они заасфальтированы. Установлено освещение. Много работ еще впереди. Сейчас идет монтаж двух смотровых площадок с видом на озеро.

На самом деле террасная доска - это полимер. Главное преимущество - не боится воды и грязь не въедается в ее структуру. Срок службы огромный, около 40 лет. Прошел глава администрации по всем дорожкам зоны отдыха. Оценил и крытую велопарковку со скамейками. Так же сейчас идет здесь и монтаж детской площадки.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Сейчас у нас остались работы которые можно выполнять при любой погоде. Сегодня мы видим, рабочие работают по устройству смотровых площадок. Окончание контракта 30 ноября 17 года. По тому состоянию которое мы сегодня увидели у меня нет никаких сомнений, что подрядчик должен справится с этой работой».

Эта зона отдыха будет соединена с набережной. Ее первая очередь уже закончена.



Позже здесь появятся и световые инсталляции. Проекты делают студенты МАГУ. В общем, преобразование масштабное, северяне довольны.



Валерий Корнилов: «Отлично. Давно ждали уже ее. Пора бы уже открыть. Сейчас вот свет сделают, так вообще будет прекрасно».

Лариса Царева: «Очень нужна городу. Потому что здесь большое количество людей проводят свое свободное время. Я думаю, что замечательно все сделали».

Ольга Мухамедзян: «Набережная красивая. И давно ждем».



Продолжатся здесь работы и в следующем году. Дорожки вымостят до памятника Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Общая длина дорожек будет более 4 километров. Зимой их планируют использовать как лыжную трассу.