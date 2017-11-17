Российским судам дадут исключительное право на перевозку углеводородов по Северному морскому пути

Вопрос о необходимости предоставления судам, плавающим под российским флагом, исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути поднял 16 ноября на совещании в Кремле Президент России Владимир Путин.

«Этот шаг позволит нарастить объёмы морских перевозок, будет укреплять позиции отечественных судоходных компаний, создаст дополнительные возможности для обновления принадлежащего им флота», – отметил Президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госдуме, сообщает Минвостокразвития России.

«Рассчитываю, что уже в скором времени будет принят. Но вместе с тем знаю также, что есть предложения распространить эту норму и на другие морские акватории нашей страны. Давайте проанализируем все эти вопросы так, чтобы любой наш шаг был выверенным, сделанным, просчитанным», – сообщил Владимир Путин.