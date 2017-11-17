В Мурманске продолжается капитальный ремонт дворовых территорий

Новый асфальт, детские площадки, парковки и зеленые зоны. Проект «Формирование комфортной городской среды» продолжает свою деятельность. Глава города Дмитрий Филиппов проверил ход ремонтных работ в двух спальных микрорайонах Мурманска.

Капитальный ремонт продолжается на улицах Миронова, Гагарина и Бредова. До снега уже успели проложить асфальт, его площадь составляет 7200 квадратных метров.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Пробы отобраны. По результатам экспертизы, думаю, что мы сообщим дополнительно - насколько качественный асфальт здесь положен. Но лучшая экспертиза, на мой взгляд, это - весна. Весна покажет, какой здесь асфальт. А лучший технадзор - это жители, которые присутствовали здесь при укладке этого асфальта. я думаю, что они наверняка не позволили бы выполнять некачественные работы».



До окончания контракта осталось полмесяца, за это время нужно отремонтировать лестницы, заменить уличные светильники, установить 11 новых опор освещения и 880 метров ограждения.

В целом жильцы домов преобразованиями довольны, хотя жаловались на грязь от ремонтных работ.



Людмила Кузнецова, житель дома: «Ну, как такового дискомфорта-то ,конечно, нет в общем-то, потому что лучше стало, чище. Нет этих ям на дорогах, естественно, подъезд лучше».



Даниил Гребенюков, директор компании-подрядчика: «Погода не очень располагает, но, в данные погодные условия все работы, которые у нас остались по контракту, выполнять можно, и никаких проблем для нас это не составит».

Во дворах будут смонтированы четыре детские площадки. Оборудование для них еще не готово, поставки ожидают только к 25 ноября. Но подрядчик утверждает, что для их установки пяти дней хватит, и капитальный ремонт дворов закончится к назначенному времени, а именно - к 30 ноября.