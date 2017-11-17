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Завтра в Мурманске состоится презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»

16:1517 ноября 2017Просмотров: 69

18 ноября в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) состоится презентация второй части книги Нины Мироновой «Йоканьга».

Книгу представит ее автор, ветеран педагогического труда, председатель Терского отделения Ассоциации Кольских саамов – Нина Николаевна Миронова. Первая часть книги вышла в свет в 2009 году.

Историю Йоканьги – одного из древнейших саамских погостов – автор рассматривает через историю своей семьи, относящейся к древнему саамскому роду Даниловых, которые жили в этих суровых краях с конца XVI века. Нина Николаевна рассказывает о своих родителях, вспоминает детские и школьные годы, учебу в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. 

О подготовке книги к изданию расскажут специалисты Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера.

На презентацию приглашены краеведы, историки, студенты, читатели библиотеки.

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