Завтра в Мурманске состоится презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»

18 ноября в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) состоится презентация второй части книги Нины Мироновой «Йоканьга».



Книгу представит ее автор, ветеран педагогического труда, председатель Терского отделения Ассоциации Кольских саамов – Нина Николаевна Миронова. Первая часть книги вышла в свет в 2009 году.



Историю Йоканьги – одного из древнейших саамских погостов – автор рассматривает через историю своей семьи, относящейся к древнему саамскому роду Даниловых, которые жили в этих суровых краях с конца XVI века. Нина Николаевна рассказывает о своих родителях, вспоминает детские и школьные годы, учебу в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена.



О подготовке книги к изданию расскажут специалисты Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера.



На презентацию приглашены краеведы, историки, студенты, читатели библиотеки.