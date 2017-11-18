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Программу круизов на Северный полюс могут продлить до 2035 года

16:3018 ноября 2017Просмотров: 68

Программа круизов на атомных ледоколах ФГУП "Атомфлот" из Мурманска на Северный полюс может быть продлена, сообщила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова в пятницу.

"В прошлом году было высказано опасение, что с активизацией деятельности на Северном морском пути эти круизы будут заморожены на некоторое время, но, по последней информации, они продлены до 2019 года, и рассматривается вопрос о продлении их до 2035 года", - сказала министр на конференции "Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области" в рамках Мурманской международной деловой недели.

О.Кузнецова добавила, что программа круизов на атомных ледоколах остается стабильной: в 2016 и 2017 годах на северную макушку планеты из Мурманска отправлялось по пять рейсов на атомоходе "50 лет Победы".

Круизы на Северный полюс "Атомфлот" начал в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз", "Ямал". После ввода в эксплуатацию атомного ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.

Атомный ледокол "50 лет Победы" - самый крупный атомный ледокол в мире. Длина судна составляет 159 метров, ширина - 30 м, полное водоизмещение - 25 тыс. тонн, скорость хода - 18 морских узлов. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол - 2,8 метра. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт). Команда судна - 138 человек.

Судно ежегодно используется для организации круизных рейсов в Арктику. Фрахтователями выступают компании Quark Expedition, Poseidon Arctic Voyages и Zegrahm Expeditions.

Согласно информации, размещенной на сайте одного из операторов, занимающихся организацией туров в Арктику, стоимость путешествия составляет от 1,6 млн рублей. Сообщает Интерфакс.

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