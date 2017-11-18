Задержки авиарейсов в Мурманск достигают 10 часов

Рейсы самолетов из Санкт-Петербурга и Москвы в Мурманск задерживаются из-за сильного тумана в районе заполярного аэропорта, сообщает в субботу пресс-служба аэропорта Мурманска.

"Рейсы задерживаются по метеоусловиям (туман)", - говорится в сообщении.

На данный момент задержаны рейсы из Пулкова, Домодедова и Шереметьева. Предварительно, задержка составляет от трех до 10 часов.

Соответственно, откладывается вылет и обратных рейсов. По остальным рейсам, которые по расписанию должны прибыть в Мурманск вечером, информации о возможной задержке пока нет. Сообщает ТАСС.