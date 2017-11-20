ФСБ будет координировать безопасность на Быстринском ГОКе

В Забайкальском крае состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности Быстринского ГОКа.

В его работе приняли участие представители Блока корпоративной защиты «Норникеля», ФСБ России, подразделений безопасности ГРК «Быстринское», УФСБ, Пограничного управления ФСБ и УМВД России по Забайкальскому краю, сообщает kn51.ru со ссылкой на пресс-службу ГРК Быстринское.

Для общей оценки протяженности и масштабов проекта, участники совершили облет территории ГОКа, посетили основные объекты предприятия, проинспектировали действующую систему режима, мер и средств антитеррористической защиты.

По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, стратегическое значение ГРК «Быстринское» для Забайкальского края, а также расположение его объектов в непосредственной близости от госграницы России, обусловили то особое внимание, которое придает его безопасности как «Норникель», так и правоохранительные органы.

- В ходе совещания мы обсудили с коллегами из силовых структур возможные риски и угрозы безопасности компании, определили механизм и перспективы нашего взаимодействия в контексте запуска Быстринского ГОКа в промышленную эксплуатацию. Принято принципиальное решение о том, что общее развитие систем безопасности ГРК будет осуществляться при координирующей роли ФСБ России и при участии правоохранительных структур Забайкальского края, - отметил он.

Заместитель генерального директора ГРК «Быстринское» по безопасности Дмитрий Алексеев, в свою очередь, отметил в числе конкретных итогов совещания договоренности по реализации совместных мер охраны железной дороги и перевозимых грузов, а также формированию единого комплекса безопасности промышленных объектов и энергетической инфраструктуры компании, основанного на сети Ситуационных центров.

По словам вице-президента - руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислава Гасумянова, на примере ГРК «Быстринское» «Норникель» демонстрирует образец государственно-частного партнерства в обеспечении безопасности промышленных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики страны.

- Корпоративная безопасность является неотъемлемой интегрированной составляющей общей системы экономической безопасности страны. Наш проект в Забайкальском крае - практическое воплощение этой стратегии, - подчеркнул Гасумянов.







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