Коммунальное ЧП в Росте. Люди третьи сутки без воды, а дорога затоплена

Коммунальное ЧП в Росте. Третьи сутки без воды находятся жители многоэтажного дома. Воды в квартирах нет вообще: ни горячей, ни холодной. Зато на проезжей части воды в выходные было много. Затопило улицу Лобова. Подробнее о происшествии расскажут корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Павел Третьяков.

Возмущенные жители во дворе и объясняющее ситуацию объявление на подъезде. Хотите водички - добро пожаловать в соседний дом. Подвал открыт, пользуйтесь на здоровье. Такая ситуация в этом доме на улице Лобова уже с субботы. Произошел прорыв трубы. Как обычно, начали выяснять, кто и за это отвечает. Управляющая компания или Водоканал.



Лилия Атнашева, председатель совета дома: «И вот начались встречи с водоканалом. Созвоны-перезвоны. Водоканал на них сваливает, мы стали звонить в диспетчерскую водоканала, а они - на них. Водоканал на управляющую компанию, так как они вашим домом заведуют, а наши - на них».



Никакого подвоза воды к дому не организовано. Люди ходят с канистрами. Хотя на 1 этаже дома располагается поликлиника, в том числе и детская. Люди возмущены.



Надежда Зимина, жительница дома: «Таскать мне очень тяжело. После операции мне очень тяжело вот эти вот бутылки таскать».



Прорыв трубы оказался настолько сильным, что затопило проезжую часть центральной улицы. Вода добралась до железнодорожного переезда. Канализация к такому прорыву оказалась не готова. Как выяснилось позже в субботу, без воды остались сразу 5 жилых домов района.



Дмитрий Афиногенов, начальник отдела развития управляющей компании «Севжилсервис»: Единовременно на нескольких домах, на нашем фонде, на чужом фонде, насколько мы знаем, произошли разрывы розливов холодного водоснабжения и где-то даже по стоякам рвануло. Мы подтянули дополнительные силы. За сутки фактически устранили во всех домах, кроме одного. У нас остался последний дом Лобова 33\2. Там произошла следующая ситуация. Мы производили работы, на которые нам указал Водоканал. Их произвели, оказалось, нужно было делать другие работы».



Сегодня устраняли аварию сотрудники Водоканала. Разрыв произошел на их сетях. Обещали, что ситуацию скоро исправят и вода у людей появится.



Александр Страхов, заместитель начальника северного района цеха ЦВКС «Мурманскводоканала»: «К вечеру должна быть. - Сегодня закончите? - Сегодня закончим. - Что за авария произошла? - Авария на водопроводе. Рядовое явление. Обычная ситуация. Люди работают».



Задействованы и десятки людей и несколько единиц техники. Причины аварии еще предстоит выяснить.

Завершилось самое масштабное мероприятие этого месяца - Международная мурманская деловая неделя. За пять дней состоялось более 20 мероприятий. Вспомним самые заметные.