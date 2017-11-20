Король Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекцией

Король Норвегии Харальд V в пятницу был отправлен в королевскую больницу Осло из-за инфекции, его состояние удовлетворительное.

«Его величество король помещен в Королевскую больницу Осло в пятницу по причине инфекции. Его состояние удовлетворительное, король поправляется», — говорится в сообщении пресс-службы королевского дворца.

Королю Норвегии Харальду 80 лет.

В январе прошлого года он с супругой Соней отметил 25-летие вступления на норвежский престол.

В 2003-2005 году король тяжело болел, ему были сделаны несколько операций – это было связано с онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Фото: AP Photo / Heikki Saukkomaa