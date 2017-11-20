16+
=-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Король Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекцией

13:4820 ноября 2017Просмотров: 72

Король Норвегии Харальд V в пятницу был отправлен в королевскую больницу Осло из-за инфекции, его состояние удовлетворительное.

«Его величество король помещен в Королевскую больницу Осло в пятницу по причине инфекции. Его состояние удовлетворительное, король поправляется», — говорится в сообщении пресс-службы королевского дворца.

Королю Норвегии Харальду 80 лет.

 В январе прошлого года он с супругой Соней отметил 25-летие вступления на норвежский престол.

В 2003-2005 году король тяжело болел, ему были сделаны несколько операций – это было связано с онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Фото:  AP Photo / Heikki Saukkomaa

Читайте также
В Княжой губе открылся мемориал, посвященный событиям пятнадцатого векаИз пожара в Мончегорске спасен один человекИтальянский астронавт снял падение метеора с борта МКССтартовал фотоконкурс «Лучшие места для туризма в России»
Разведывательный самолет США выполняет задачи в районе Баренцева моряЮную мурманчанку поймали на краже продуктов и косметики в гипермаркетеНочью в Мурманской области до -20 градусовАукцион на ремонт трассы «Кола» в Мурманской области приостановлен решением УФАСВ Мурманске брат набросился с ножом на братаМурманские хоккеисты победили апатитскую команду
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс