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Мурманские хоккеисты победили апатитскую команду

12:1320 ноября 2017Просмотров: 83

В субботу в Ледовом дворце спорта прошел первый матч нового сезона домашних игр хоккейной «Мурман-КСШОР» в Чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой. Мурманчане выступали против ХК «Апатиты».

Нельзя не отметить уровень подготовки к первой домашней игре.

Представители Федерации хоккея с шайбой постарались привлечь как можно больше болельщиков: у входа гостям раздавали флаеры и во время перерыва разыграли приятные подарки.

Перед началом матча прозвучал гимн России в живом исполнении мурманчанки Ирины Адамсон.

Символическое вбрасывание шайбы произвели юные хоккеисты Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Дима Сидоров и Ваня Пастухов.

Сама игра получилась зрелищной и интересной. Хоккеисты сборной города Мурманска уверенно вырвались вперед с первых минут матча, удержав позицию лидеров до самого конца.

Хотя и гости льда старались не отставать, продемонстрировав неплохую игру в нападении. Итог игры: 10:5 в пользу мурманчан, сообщает пресс-служба мурманской администрации.

«Чемпионат будет продолжаться до апреля месяца, команды будут играть между собой по четыре круга. То есть это не последняя встреча сборных Мурманска и Апатитов в этом сезоне», – рассказал президент Федерации хоккея города Мурманска Александр Заборщиков.

Следующая игра сборной города Мурманска состоится 9 декабря. «КСШОР» встретится с оленегорским «Горняком».

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