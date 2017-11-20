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На Чемпионате мира по «Что? Где? Когда?» мурманские «Норманны» стали бронзовыми призерами

20:0420 ноября 2017Просмотров: 64

На XV Чемпионата мира по «Что? Где? Когда?» мурманская команда «Норманны» стала бронзовым призером. Проходил турнир в начале ноября в столице Казахстана - Астане. Сегодня с эрудитами встретился глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

В мировом первенстве «Что? Где? Когда?» в Астане участвовало 69 команд из 25 стран мира. Этот Чемпионат мира стал для мурманских «Норманнов» уже вторым. В прошлом году они выступили на соревнованиях в Армении. Этот опыт очень помог.

Михаил Савченко, капитан команды «Норманны»: «Сыграли хорошо, хотя, конечно, всегда хочется выступить лучше. Мы понимаем, что потенциал у нас гораздо больше. Но нам не хватает опыта выступлений на больших турнирах. Мы получили медали не в высшем дивизионе. Если с футболом сравнивать, это - не премьер лига,  это - первый дивизион, Но, тем не менее, быть призером хотя бы первого дивизиона - очень престижно и очень приятно».

«Норманны» - единственная из российских команд на чемпионате из города с населением менее миллиона человек. Право поездки в Казахстан завоевали на международном турнире «Кубок Арктики».

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Мурманск всегда был образованным и высокоинтеллектуальным городом. Это лишнее подтверждение таких успехов наших горожан. Безусловно, нужно сказать о том, что это еще и результат городской молодежной политики. Потому что в свое время, когда мы открывали молодежный центр на улице Орликовой, тогда мы уже говорили о том, что и команда КВН, и команды игры «Что? Где? Когда?» будут иметь приоритетное право для своей работы».

Успех северян уже заметили и на федеральном телевидении. Пригласили принять участие в проекте «Брейн-ринг» на НТВ. Первый эфир запланирован уже на февраль следующего года.

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