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Процедура раздела имущества при разводе в России может стать проще

15:1520 ноября 2017Просмотров: 123

Процедура развода супругов может стать проще. Общественная палата подготовила рекомендации для Госдумы о поправках в Семейный кодекс.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Так, например, предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость собственность, которая находится в совместном пользовании. Это позволит избежать сделок без согласия другого супруга.

Бизнес также не рекомендуют делить. Его предлагают отдать тому, кто им занимается, а другому выплатить компенсацию.

Предлагается также оспаривать пункты брачного контракта, если они покажутся несправедливыми.

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