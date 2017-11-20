Процедура раздела имущества при разводе в России может стать проще

Процедура развода супругов может стать проще. Общественная палата подготовила рекомендации для Госдумы о поправках в Семейный кодекс.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Так, например, предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость собственность, которая находится в совместном пользовании. Это позволит избежать сделок без согласия другого супруга.

Бизнес также не рекомендуют делить. Его предлагают отдать тому, кто им занимается, а другому выплатить компенсацию.

Предлагается также оспаривать пункты брачного контракта, если они покажутся несправедливыми.