Телепрограмма на 21 ноября (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 21 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 13 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:49 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Нам по пути.

12:00 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя, которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования. Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую действительность.

14:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Ботанический сад.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

17:00 Познавательная программа (12+)

Как питаются питоны?

Короткий урок про радиацию.

Что такое мода?

17:18 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Дядюшка Ау.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя, которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования. Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую действительность.

19:21 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Мончегорский парк.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

20:45 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

21:00 Дежурный ангел-1. 14 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

21:47 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Кильдин: вторая жизнь.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

23:15 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

23:30 Последнее королевство. 2 сезон. 6 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

00:35 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

02:15 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Последнее королевство. 2 сезон. 6 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)