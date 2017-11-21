Марина Ковтун приняла участие в итоговом Военном совете Северного флота

Сегодня в Североморске состоялся итоговый Военный совет Северного флота. Подводя итоги учебной и боевой деятельности, командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что в 2017 году воины-североморцы ещё раз подтвердили готовность решать задачи в арктическом регионе и других районах.

Руководство края глубоко осознает значение присутствия флота в Мурманской области и Арктической зоне России, заверила участников совета губернатор Марина Ковтун.



«Ваша нелёгкая и опасная служба – залог мира и благополучия лично для каждого из нас, для наших детей. Вот почему мы не отделяем интересы флота от интересов региона, а напротив, настойчиво и успешно решаем общие вопросы в сотрудничестве с командованием», – сказала Марина Ковтун.



Глава региона выразила уверенность, что предстоящий 2018 год, год 285-летия Северного флота и 80-летия Мурманской области, принесёт новые успехи в совместной работе в интересах флота, региона и страны.



Подтверждением высокой оценки ратного труда наших защитников стали переходящие Почётные кубки Губернатора Мурманской области наиболее отличившимся по итогам уходящего года частям и кораблям Северного флота.

Командующий Северным флотом Николай Евменов вручил воинам-североморцам высокие государственные и ведомственные награды. Также командующий отметил юнармейцев из Полярного, занявших II место во всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества».