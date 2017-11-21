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На медиа-форум в Мурманск приедут известные скандинавские и российские журналисты

20:0321 ноября 2017Просмотров: 66

Как изменились средства массовой информации за последние годы? Во время кинофестиваля «Северный характер» в Мурманске пройдет медиа-форум. Представители СМИ разных стран обсудят новые инструменты журналистики. Прямо сейчас ведется подготовка к этому событию. О чем пойдет речь, узнаете в ближайшие полторы минуты.

Кто он - современный журналист? Какие новые знания, умения и навыки ему необходимы? Стоит ли убрать в дальний ящик ручку и блокнот и достать навороченный мобильный телефон, способный отправить в ряды безработных корректоров, редакторов, фотографов и многих других членов редакционной бригады?

Дмитрий Качалов, блогер, ведущий медиа-форума: «Многие журналисты работают по-старинке, они пишут фельетоны, создают юморески и не знают о том, что новые технологии полностью изменяют мир и технологию работы. Сегодня журналисты - это цифровые собаки, которые ищут след. Журналисты должны заботиться о собственной безопасности. И у нас будут отличные эксперты из Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, которые расскажут, как мир уже меняется, как он уже изменился».

Нельзя не признать: современный мир изменился очень сильно, а революции в промышленности, технологиях, коммуникациях заметно повлияли и на журналистику. Мы видим, как закрываются печатные издания, силу набирают новые медиа.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»: «Если говорить серьезно, то я думаю, что нас ждет безумная конкуренция с людьми, которые не объединены профессиональным сообществом, я имею в виду прежде всего блогеров и просто пользователей социальных сетей. В скорости мы с ними не можем соревноваться, но должны соревноваться в точности, то есть, в верификации новостей».

На эти и многие другие вопросы попытаются ответить участники медиа-форума, который состоится в 10 утра в Мурманске 25 ноября в актовом зале Мурманского Арктического государственного университета.

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