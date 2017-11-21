«Норильский никель» проводит ежегодный «День стратегии» 2017

ПАО «ГМК «Норильский никель» крупнейший мировой производитель рафинированного никеля и палладия провел ежегодный «День стратегии», в ходе которого менеджмент компании представил инвестиционному сообществу основные результаты завершившейся пятилетки 2013-2017 гг., а также обозначил основные задачи и стратегические приоритеты на 2018-2020 гг.

С презентацией стратегии можно ознакомиться, пройдя по ссылке:

https://www.nornickel.ru/news-and-media/media-library/?type=presentation&limit=all#24250



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской биржах.





