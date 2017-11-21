16+
=-16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Норильский никель» проводит ежегодный «День стратегии» 2017

11:2021 ноября 2017Просмотров: 45

ПАО «ГМК «Норильский никель» крупнейший мировой производитель рафинированного никеля и палладия провел ежегодный «День стратегии», в ходе которого менеджмент компании представил инвестиционному сообществу основные результаты завершившейся пятилетки 2013-2017 гг., а также обозначил основные задачи и стратегические приоритеты на 2018-2020 гг.

С презентацией стратегии можно ознакомиться, пройдя по  ссылке:

https://www.nornickel.ru/news-and-media/media-library/?type=presentation&limit=all#24250

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской биржах.


Читайте также
Губернатор Марина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской областиМурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге, составленном ОНФ и МинприродыНазвание для новой страны. Фантазии мурманских прохожихПродолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов
Большой хоккей. Хоккейный клуб «Северный Хаски»Пенсионный фонд предупреждает о новом виде интернет-мошенничестваНа сцене норильского Заполярного театра драмы им. В. Маяковского состоялся благотворительный показ детского спектакля «Осторожно, эльфы!»Полиция Кандалакши разыскивает пропавшего мужчинуВ Мурманске в доке судоремонтного завода горит судноЧемпионат по каратэ. Почему техника важнее результата?
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс