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В Мурманской области на выплаты при рождении третьего или последующих детей выделят порядка 630 млн рублей

12:0021 ноября 2017Просмотров: 176

Сегодня на заседании правительства Мурманской области был рассмотрен вопрос об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и размера данной выплаты на 2018 год. 

С докладом на эту тему выступил министр социального развития Сергей Мякишев.

Как напомнил глава ведомства, порядок установления размера выплаты определен постановлением правительства Мурманской области в 2012 году. 

«Предлагается при определении права многодетной семьи на получение в 2018 году ежемесячной денежной выплаты использовать данные Мурманскстата о величине денежных доходов в среднем на душу населения за 9 месяцев текущего года в размере 35029 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 году составит 16130 рублей. Объем денежных средств, необходимый для осуществления выплаты в 2018 году, составляет 629,1 млн рублей. Данное расходное обязательство осуществляется за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета», – сообщил Сергей Мякишев.

Соответствующее постановление принято по итогам заседания правительства Мурманской области.

В Мурманской области выделят порядка 630 млн рублей семьям при рождении третьего или последующих детей

Сегодня на заседании правительства Мурманской области был рассмотрен вопрос об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и размера данной выплаты на 2018 год.

С докладом на эту тему выступил министр социального развития Сергей Мякишев.

Как напомнил глава ведомства, порядок установления размера выплаты определен постановлением правительства Мурманской области в 2012 году.

«Предлагается при определении права многодетной семьи на получение в 2018 году ежемесячной денежной выплаты использовать данные Мурманскстата о величине денежных доходов в среднем на душу населения за 9 месяцев текущего года в размере 35029 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 году составит 16130 рублей. Объем денежных средств, необходимый для осуществления выплаты в 2018 году, составляет 629,1 млн рублей. Данное расходное обязательство осуществляется за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета», – сообщил Сергей Мякишев.

Соответствующее постановление принято по итогам заседания правительства Мурманской области.

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