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14 тысяч в месяц. Молодых мам родивших первого ребенка до 26 лет поддержат материально

20:0922 ноября 2017Просмотров: 111

14 тысяч рублей ежемесячно после рождения первого ребенка. В Мурманской области готовится новая программа социальная по поддержке молодых матерей. Такая мера нужна, чтобы попытаться поднять рождаемость в регионе. Об этом рассказал сегодня министра социального развития региона Сергей Мякишев.

С 2012 года в Мурманской области не было демографических проблем. Рождаемость превышала смертность, и такая тенденция была на протяжении 5 лет. Сейчас же вновь в области умирать стали чаще, чем рождаться. Очень сильно сократилось количество рождений первых детей в семьях.

В этом году на свет появились 3 200 таких младенцев. Это на тысячу меньше по сравнению с прошлым годом. Чтобы изменить ситуацию, в министерстве соцразвития подготовили новый проект закона.

Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области: «К тем пособиям которые есть. К выплатам от работодателя. Или если женщина родила ребенка но не работает, эти наши 4 290. Это все останется. Это дополнительная мера, которую регион принимает».

Предполагается, что более 14 тысяч рублей ежемесячно будет получать каждая мама, родившая первого ребенка до 26 лет. Платить такую сумму будут до полутора лет. По планам заработает программа с 1 июля следующего года. Финансировать будут из областного бюджета.

Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области: «Самое лучшее время для рождения первого ребенка с точки зрения женского организма 19-25 лет. С другой стороны мы говорим о том, что у нас первые роды сдвинулись на 29. Опять же медики говорят, что чем позже, тем больше рисков разных. Ведь раньше, в советское время женщина родившая после 30 вообще считалась позднеродящей».

Интересно, что при общем серьезном демографическом спаде, число семей, в которых появляется третий ребенок, продолжает расти. В 2014 году в области было 3 с половиной тысячи многодетных семьи, сегодня их уже более 6 тысяч. Почти двукратный рост. Что касается проекта нового закона, то впереди его ждет несколько согласований. После чего его вынесут на рассмотрение в Мурманскую областную думу.

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