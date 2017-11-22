Красота спасет мир

Сегодня в Мурманске после ремонта открыл свои двери Молодежный центр творчества и социальной адаптации. Там можно не только получить консультацию квалифицированных психологов, но и просто пообщаться с умными и интересными людьми.

Молодежный центр творчества и социальной адаптации был на ремонте около года. Модернизировали центр по программе «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска».

Преобразили помещения, закупили новую мебель. Сейчас на базе работают дизайнерские мастерские, изостудия, студия визажа, можно научиться играть на гитаре или работать с графическим редактором, заняться йогой или научиться моделировать и шить одежду. Вложения средств в модернизацию таких центров оправданы, считает глава города



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Здесь дело даже не в цифре. Если это перевести всё на деньги, это будет неправильный подход. Нельзя посчитать деньгами, сколько молодых людей, а это по году больше тысячи человек, нашли себе дело, нашли, как правильно и хорошо провести свое время. Конечно, это деньгами не померишь».



Развитие творческих способностей молодых людей важно, но еще важнее, через творчество показать тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, что в жизни есть место радости и ярким краскам.

Часто, столкнувшись с проблемой, и подростки и родители просто не знают куда обратиться. Здесь опытные психологи проводят, тренинги, оказывают консультативную помощь, помогают почувствовать себя комфортно.

Всего в Мурманске 12 подобных молодежных центров разной направленности. Прийти сюда может любой желающий от 14 до 30 лет. Расположен Молодежный центр творчества и социальной адаптации по адресу: улица Маклакова, 25.