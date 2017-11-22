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Мурманчанин наврал полицейским про угон автомобиля

12:5822 ноября 2017Просмотров: 82

В полицию обратился мурманчанин 1999 года рождения с заявлением об угоне автомобиля «Хонда Аккорд». Молодой человек рассказал, что транспортное средство было припарковано возле дома по улице Мира.

Заявитель был предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В ходе разбирательства парень сознался в том, что никакого угона не было. Как выяснилось, он управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Увидев проезжающий мимо дежурный наряд полиции, юноша испугался, что его остановят сотрудники полиции и привлекут к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Он решил оставить автомобиль и скрыться, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

За заведомо ложный донос на северянина возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет колонии.

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