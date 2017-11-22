Мурманский рыбный порт будет тоннами продавать лёд

Мурманский морской рыбный порт будет тоннами морозить лёд. На предприятии открыли цех по его производству. Кому нужен лёд зимой, узнаете из материала Владимира Школьникова и Александра Саницкого.

Лёд нужен в первую очередь рыбакам-прибрежникам. Они не морозят свои уловы подобно большим траулерам, а просто пересыпают льдом, чтобы привезти в Мурманск свежую охлажденную рыбу.



Анатолий Евенко, председатель ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана: «В этом году мы совершили примерно 500 судозаходов. Каждый судозаход требует порядка 5 тонн льда. Вот и умножайте, сколько нам надо льда».

Умножаем. Получается 2500 тонн в год. Это - почти семь тонн в день. А ледогенератор морозит по 10 тонн в сутки и это не предел. Можно подключить высокую мощность, просто пока нет необходимости. К тому же, склад-холодильник предусматривает хранение дополнительных 12 тонн льда



Виктор Федоров, инженер-механик холодильной установки: «Мы можем в сутки отгрузить 20-22 тонны. Ну, и на следующие сутки еще 10 тонн. Производство льда планируется круглосуточное».



Как рассказывают рыбаки, хороший лед в Мурманске найти сложно. Какой-то был подтаявший, какой-то - слишком крупный, какой-то смораживался и превращался в глыбу. Этот лед - другой.



Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области: «Вы его лопатой берете, а он не превращается в монолит или в глыбу. При правильном хранении он для рыбы очень комфортен. Для её сохранения. Он овальной конфигурации и это очень важно. На качество рыбопродукции влияет».

Особо рыбопромышленники отмечают качество льда. Если материал, который они покупали ранее, был несыпучий, жидкий и слипающийся, то этот – гранулированный. Он не будет повреждать рыбу, а, главное, стоит дешевле.

Холодильная установка и складское помещение обошлась рыбному порту в 15 миллионов рублей. Получается, что при нынешней цене на лед и объемах спроса, окупится создание нового цеха ровно через два года.