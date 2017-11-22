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Мурманский рыбный порт будет тоннами продавать лёд

20:0622 ноября 2017Просмотров: 87

Мурманский морской рыбный порт будет тоннами морозить лёд. На предприятии открыли цех по его производству. Кому нужен лёд зимой, узнаете из материала Владимира Школьникова и Александра Саницкого.

Лёд нужен в первую очередь рыбакам-прибрежникам. Они не морозят свои уловы подобно большим траулерам, а просто пересыпают льдом, чтобы привезти в Мурманск свежую охлажденную рыбу.

Анатолий Евенко, председатель ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана: «В этом году мы совершили примерно 500 судозаходов. Каждый судозаход требует порядка 5 тонн льда. Вот и умножайте, сколько нам надо льда».

Умножаем. Получается 2500 тонн в год. Это - почти семь тонн в день. А ледогенератор морозит по 10 тонн в сутки и это не предел. Можно подключить высокую мощность, просто пока нет необходимости. К тому же, склад-холодильник предусматривает хранение дополнительных 12 тонн льда

Виктор Федоров, инженер-механик холодильной установки: «Мы можем в сутки отгрузить 20-22 тонны. Ну, и на следующие сутки еще 10 тонн. Производство льда планируется круглосуточное».

Как рассказывают рыбаки, хороший лед в Мурманске найти сложно. Какой-то был подтаявший, какой-то - слишком крупный, какой-то смораживался и превращался в глыбу. Этот лед - другой.

Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области: «Вы его лопатой берете, а он не превращается в монолит или в глыбу. При правильном хранении он для рыбы очень комфортен. Для её сохранения. Он овальной конфигурации и это очень важно. На качество рыбопродукции влияет».

Особо рыбопромышленники отмечают качество льда. Если материал, который они покупали ранее, был несыпучий, жидкий и слипающийся, то этот – гранулированный. Он не будет повреждать рыбу, а, главное, стоит дешевле.

Холодильная установка и складское помещение обошлась рыбному порту в 15 миллионов рублей. Получается, что при нынешней цене на лед и объемах спроса, окупится создание нового цеха ровно через два года.

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