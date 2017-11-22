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На восточной объездной дороге столкнулись сразу 3 машины

20:1022 ноября 2017Просмотров: 129

И сегодня же движение по «ленинградке» преградила авария с участием нескольких машин. Это произошло примерно в обед на повороте в районе озера Чайка.

«Впереди нас женщина притормозила слишком резко. Дорога скользкая. Мы не успели».

На кадрах видеорегистратора видно, как легковая Лада начинает тормозить, машину заносит и она врезается в уже стоящие автомобили. До неё точно так же в аварию попали еще четыре машины.

После прибытия полиции, машины отвезли на обочину. Движение по дороге было восстановлено. Виновника аварии в ГИБДД пока не называют.

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