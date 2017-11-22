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Недвижимость – это не только место жительства, но и финансовое подспорье

20:0122 ноября 2017Просмотров: 67

Как получить 15 миллионов за квартиру и при этом не менять привычное место жительства, не освобождать жилплощадь и не пускать в неё посторонних. Как такое возможно? Подробности в нашей рубрике «Карта потребителя».

Использовать свою жилплощадь как финансовый инструмент очень просто - оформить кредит под залог недвижимости. У нас в стране подобная практика только набирает популярность. Этот кредитный продукт начинают предлагать некоторые банки, например банк «Восточный».

Ирина Черей, управляющая отделением банка «Восточный» в городе Мурманске: «В банке «Восточный» действует кредит под обеспечение недвижимости на любые цели. От потребительских целей до нужд бизнеса. Соответственно и суммы разные. От 300 тысяч рублей до 15 миллионов. Таким образом, наши клиенты, оформляя кредит под залог недвижимости, продолжают жить в своей квартире и при этом благополучно обслуживают кредит».

При больших суммах и срок пользования кредитом соответствующий - до 20 лет.
Кредит под залог недвижимости от банка «Восточный» избавит вас от необходимости поиска средств на стороне, а также в сомнительных финансовых организациях. К тому же, взятые под залог недвижимости можно использовать для погашения уже имеющихся кредитов. Ставка позволяет.

Ирина Черей, управляющая отделением банка «Восточный» в городе Мурманске: «Минимальная ставка кредита под обеспечение недвижимости от 16-ти%. Таким образом, оформляя кредит на таких условиях, наши клиенты могут перекрыть более дорогие займы в других банках и тем самым снизить свою кредитную нагрузку. Если нет дополнительных кредитов в других банках, то такие условия будут весьма комфортными для наших клиентов».

Обращаясь за кредитом под залог недвижимости в банк «Восточный», вы всегда можете рассчитывать на выгодные условия, а ваша недвижимость, будь то коттедж, дача или обычная квартира, может послужить вам не только место как жительства, но и как финансовое подспорье.

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