Прокуратура проверила кладбища в Кольском районе

Прокуратурой Октябрьского округа Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном деле.

Проверка показала, что в Кольском районе, находится действующее кладбище, используемое для подзахоронения умерших, и принадлежащее на праве собственности мурманской администрации.

В нарушение требований закона проект устройства кладбища не разработан, территория санитарно-защитной зоны кладбища не спланирована, не благоустроена, не озеленена.

За нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов по постановлению прокурора администрация Мурманска оштрафована.

Главе администрации города внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Проверка также показала, что на территории кладбищ, расположенных на 7-8 км. автодороги Кола-Мурмаши, в пос. Дровяное, с.

Минькино отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников не огорожены и не имеют твердого покрытия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Постановлением заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Мурманской области директор учреждения оштрафован на 10 000 рублей.