В Кировске сгорел гараж, а в селе Ловозеро - сарай

Сегодня рано утром поступила информация о возгорании в гараже в Кировске, в районе очистных сооружений.

В результате пожара возле печки выгорел пол, закопчены по всей площади гараж и автомобиль, находящийся внутри.

На место пожара выезжало одно пожарно-спасательное подразделение (5 человек личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

Вчера вечером, в 20 час. 37 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в сарае в поселке Ловозеро на ул. Спортивная.

В результате пожара огнем повреждена кровля, обгорели стены внутри сарая.

На место пожара выезжало одно пожарно-спасательное подразделение (6 человек личного состава, 2 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.