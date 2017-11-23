16+
#-24°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Что делать с мусором в Баренцевом море?

20:0523 ноября 2017Просмотров: 83

Сколько рыбы, столько и мусора. Учёные бьют тревогу, в Баренцево море из года в год становится богаче не биоресурсами, а отходами деятельности человека. Как решить проблему? Об опасной, пластиковой угрозе говорили российские и норвежские специалисты.

На каждую морскую рыбу - по пластиковой бутылке. Судьба Баренцева моря к 2050 году. Такое будущее рисуют специалисты России и Норвегии. Вывод сделан на основании многолетних исследований учёных двух стран. Мусора становится всё больше и больше.

Олег Титов, заместитель директора по научной работе ПИНРО: «Мы начали исследование именно по этой причине, это одна из причин. То, что мы закрываем своими исследованиями полностью Баренцево море, совместно с Норвегией, это помогает собрать полную информацию по распределению мусора и подойти к оценке межгодовой изменчивости».

Так кто же мусорит? Море то у нас одно. Специалисты говорят, что источников загрязнений несколько: это рыбаки, прибрежные посёлки и течение. Баренцево море своего рода ситечко. В нём частично оседает мусор, занесённый из Атлантики. Европейские пластиковые отходы ложатся ровным слоем на дно Арктики. Собрать его будет не просто.

Анне Катрине Норманн, представитель Северного исследовательского института «NORUT»: «Нужно начать с того, что организовать правильно работу моряков. Чтобы они забирали с собой пойманный в сеть мусор, сортировали его на борту и сдавали. Но возникает другая проблема - где хранить. Тем более, если корабли уходят далеко и надолго в рейс».

В Норвегии выстроены отношения с рыбаками на законодательном уровне. Ловцы возвращаются на берег и в обязательном порядке сдают с борта весь накопленный мусор в центры переработки. А затем пластиковые бутылки становятся тёплыми флисовыми свитерами. Наши соседи наладили такое производство. Ведь только на побережье Норвегии в воде, на квадратный километр, приходится в среднем 200 килограмм пластика.

Хель Ингебригтсен, Руководитель Союза рыбаков Норвегии: «Мы все должны осознавать ответственность, которая лежит на всех нас. Рыбаки Норвегии, России и Исландии решили работать сообща по предотвращению загрязнения пластиком, эту проблему мы сейчас ставим во главе. Я очень рад, что сейчас обсуждаются эти вопросы».

8 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в море. Это влияет и на миграцию, численность рыб. Ведь пластиковые элементы ломаются на куски, рыбы поглощают частицы пластика. А это уже влияет на потребителя. Замкнутый круг, мусор в любом случае вернётся к нам, тем, кто выкинул бутылку за борт. Пока специалисты разрабатывают программы по очистке моря и на уровне закона прописывают работу рыбаков, совет всем и каждому - меньше мусорить, иначе море станет пластиковым.

Реклама
Читайте также
ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ: согреваемся в мороз и скандалим с соседямиВОВРЕМЯ: инклюзивное образованиеДЕНЬГИ ЛЮБЯТ: арктический туризм, российские кредиты и цены на бензинСегодня в Мурманске открылся десятый юбилейный международный кинофестиваль «Северный Характер»
В судьях только девушки: кто будет оценивать фильмы «Северного Характера»?Россиян, не согласных с кадастровой стоимостью, поддержали в РосреестреМарина Ковтун приняла участие в открытии региональных Рождественских образовательных чтенийФилософские искания в фильме открытия фестиваля «Каренина и Я»Марина Ковтун поздравила Ирину Бондарь с победой в конкурсе «Лучший спасатель-кинолог»Сотрудники Мурманской «научки» приготовили сюрприз для гостей кинофестиваля «Северный Характер»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс