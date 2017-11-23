Что делать с мусором в Баренцевом море?

Сколько рыбы, столько и мусора. Учёные бьют тревогу, в Баренцево море из года в год становится богаче не биоресурсами, а отходами деятельности человека. Как решить проблему? Об опасной, пластиковой угрозе говорили российские и норвежские специалисты.

На каждую морскую рыбу - по пластиковой бутылке. Судьба Баренцева моря к 2050 году. Такое будущее рисуют специалисты России и Норвегии. Вывод сделан на основании многолетних исследований учёных двух стран. Мусора становится всё больше и больше.



Олег Титов, заместитель директора по научной работе ПИНРО: «Мы начали исследование именно по этой причине, это одна из причин. То, что мы закрываем своими исследованиями полностью Баренцево море, совместно с Норвегией, это помогает собрать полную информацию по распределению мусора и подойти к оценке межгодовой изменчивости».



Так кто же мусорит? Море то у нас одно. Специалисты говорят, что источников загрязнений несколько: это рыбаки, прибрежные посёлки и течение. Баренцево море своего рода ситечко. В нём частично оседает мусор, занесённый из Атлантики. Европейские пластиковые отходы ложатся ровным слоем на дно Арктики. Собрать его будет не просто.



Анне Катрине Норманн, представитель Северного исследовательского института «NORUT»: «Нужно начать с того, что организовать правильно работу моряков. Чтобы они забирали с собой пойманный в сеть мусор, сортировали его на борту и сдавали. Но возникает другая проблема - где хранить. Тем более, если корабли уходят далеко и надолго в рейс».

В Норвегии выстроены отношения с рыбаками на законодательном уровне. Ловцы возвращаются на берег и в обязательном порядке сдают с борта весь накопленный мусор в центры переработки. А затем пластиковые бутылки становятся тёплыми флисовыми свитерами. Наши соседи наладили такое производство. Ведь только на побережье Норвегии в воде, на квадратный километр, приходится в среднем 200 килограмм пластика.



Хель Ингебригтсен, Руководитель Союза рыбаков Норвегии: «Мы все должны осознавать ответственность, которая лежит на всех нас. Рыбаки Норвегии, России и Исландии решили работать сообща по предотвращению загрязнения пластиком, эту проблему мы сейчас ставим во главе. Я очень рад, что сейчас обсуждаются эти вопросы».

8 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в море. Это влияет и на миграцию, численность рыб. Ведь пластиковые элементы ломаются на куски, рыбы поглощают частицы пластика. А это уже влияет на потребителя. Замкнутый круг, мусор в любом случае вернётся к нам, тем, кто выкинул бутылку за борт. Пока специалисты разрабатывают программы по очистке моря и на уровне закона прописывают работу рыбаков, совет всем и каждому - меньше мусорить, иначе море станет пластиковым.