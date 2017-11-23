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Дорожная полиция: обращайте особое внимание на безопасность перевозки юных пассажиров

14:4523 ноября 2017Просмотров: 53

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району требуют обратить особое внимание на безопасность перевозки юных пассажиров.

В опасный момент соблюдение ПДД  поможет уберечь ребенка от травм и даже спасти ему жизнь.

Согласно п.22.9 ПДД Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Автоинспекторы утверждают, что ради безопасности ребенка взрослым раз и навсегда следует отказаться от привычки при поездках в машине держать его на руках или у себя на коленях.

С января 2017 года по настоящее время за данное правонарушение привлечено к административной ответственности 111 человек.

Инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району на территории Печенгского района еженедельно проводятся целенаправленные рейды по выявлению нарушений по безопасной перевозке детей.

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