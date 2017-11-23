Марина Ковтун поздравила Ирину Бондарь с победой в конкурсе «Лучший спасатель-кинолог»

Приказом министра МЧС России Владимира Пучкова спасатель поисково-спасательного подразделения «Мурманск» Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Ирина Бондарь признана победителем конкурса «Лучший спасатель-кинолог» и награждена специальным памятным призом и дипломом министра МЧС России.

Губернатор Марина Ковтун поздравила Ирину Бондарь с победой в конкурсе.

«Ваша победа стала закономерным итогом упорного самоотверженного труда. Уверена, ваши авторитет, опыт и профессионализм помогут в благородном деле спасения людей», – говорится в телеграмме главы региона.