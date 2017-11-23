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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился с приветствием к мурманскому фестивалю «Северный Характер»

10:2523 ноября 2017Просмотров: 78

Министр  иностранных дел России Сергей Лавров прислал письмо  организаторам, участникам и гостям кинофестиваля «Северный Характер».

Письмо прочитала перед гостями и зрителями губернатор Мурманской области Марина Ковтун на открытии X международного кинофестиваля «Северный Характер» в Дворце культуры им. Кирова в Мурманске.

«Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей IX международного кинофестиваля «Северный характер», который принимает Мурманск - крупнейший заполярный город, «ворота» России в Арктику.

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития арктических территорий, создание комфортных условий для проживающих там граждан - наш неизменный приоритет. Полезный вклад в эти усилия вносит ваш творческий смотр, знакомящий зрителей с историей и укладом жизни на Севере Европы, который в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей.

Наша страна последовательно выступает за наращивание международных гуманитарных обменов в интересах укрепления межгосударственных отношений, сближения и взаимообогащения народов.

На решение этой задачи направлена учрежденная в ходе российского председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона стипендия в области культурного сотрудничества, которую будут вручать раз в два года деятелям искусства и творческим коллективам из России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Убежден, что фестиваль станет настоящим праздником для любителей документального кино я телевизионной журналистики, позволит открыть новые имена, будет способствовать упрочению атмосферы: дружбы, доверия и добрососедства в нашем общем регионе.

Желаю вам успешной работы, ярких впечатлений и всего самого доброго», - написал в своем письме Сергей Лавров.

Напомним, что Международный кинофестиваль «Северный Характер» проходит в Мурманской област с 2008 года. За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имён в документальном и игровом кино, местом встреч профессионалов, признанных мэтров кинематографии и почитателей хорошего кино. В этом году юбилейный «Северный Характер»  проводится в статусе «Национальное событие 2017 года».

Кинофестиваль «Северный Характер» организует Телекомпания ТВ-21 при поддержке Правительства Мурманской области и компании «Норникель».

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