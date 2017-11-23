Обострение острого лейкоза. Для борьбы с тяжелой болезнью четырехлетней Маше требуется помощь северян

Внимание, требуется помощь. К нам в редакцию обратились сотрудники благотворительного фонда «Руки жизни». Они собирают деньги для совсем еще маленькой девочки. Её зовут Маша и большую часть своей жизни она борется со страшной болезнью - острой формой лейкоза.

Мурманская детская клиническая больница. Отделение, где лежат дети с онко-гематологическими заболеваниями. Этой маленькой и уставшей от постоянных капельниц девочке всего 4 года. Она очень переживает, что у нее нет косичек, но лечение переносит стойко. Рядом всегда находится мама.



Рината Иванова: «Мы заболели в 15 году. В мае месяце, в конце апреля. В реанимацию попали. Нам поставили острый лимфобластный лейкоз. Лечились по протоколу, 2 года в этом году было в мае».

Такие болезни всегда приходят неожиданно. О причинах сказать точно невозможно. Маша, как и все дети должна была пойти в садик, но после болезни об этом пришлось забыть. Иммунитет от химиотерапии низкий и находится среди большого числа людей запрещено. Своеобразной заменой садика, стала больница.



Рината Иванова: «Ей нравится вообще в больнице. Она радостно, когда даже домой отпускают, что бы быстрее, потому что здесь детки. Ей весело, общение. Да, говорит, в больницу хочу. Сейчас только постарше стала, уже наоборот, хочу домой, потому что тяжело она вот эти блоки переносит».



Сейчас болезнь обострилась и перешла в еще более опасную форму. Произошел рецидив.



Иванна Доронина, лечащий врач Маши Ивановой: «В дальнейшем мы планируем трансплантацию костного мозга. То есть все дети у которых бывают рецидивы, им планируется трансплантация костного мозга, которая должна будет проведена в Горбачевском центре Санкт-Петербурга. Для этого девочка поедет сначала на обследование, а потом на трансплантацию».



Сейчас идет поиск донора. Ребенок в семье один. Сколько потребуется времени неизвестно.



Иванна Доронина, лечащий врач Маши Ивановой: «После трансплантации костного мозга дети выздоравливают. Это кардинальное лечение которое… это выздоровление ребенка. Поможет. Мы надеемся на то, что ребенку это поможет и она в дальнейшем будет здоровая девочка».

Антонина Плюснина, координатор больничных мероприятий благотворительного фонда «Руки жизни»: «Для поездки в Санкт-Петербург семье необходима финансовая помощь на приобретение биллетов на самолет. Машенька полетит вместе со своей мамой. Просим всех неравнодушных жителей Мурманска помочь им. Сумма небольшая, около 15 тысяч рублей».



Реквизиты для перечисления средств можно найти на сайте ТВ-21. Сотрудники фонда благодарят мурманчан за отзывчивость. Необходимые средства для Егора, пациента этого же отделения, о котором мы рассказывали ранее, удалось собрать прямо в день выхода телесюжета в программе «Новости».

Перевести деньги можно чрез специальную форму на сайте фонда. Или отправив SMS на короткий номер 3434



Вот очень простой алгоритм:



1. Отправьте СМС со словом «РУКИ» на короткий номер 3434.



2. Вам приходит запрос о подтверждении транзакции сумма к оплате: 50 руб (для подтверждения платежа отправьте ответное СМС с любым текстом).



3. В ответ Вы получаете СМС с подтверждением совершенного пожертвования и словами благодарности.



4. Отправить сообщение «РУКИ» на номер 3434 можно с любой суммой пожертвования — например, «РУКИ100» (пожертвование составит 100 рублей). Максимальный размер пожертвования — от 10 до 15 000 рублей. Если в СМС будет указано только слово «РУКИ», то сумма пожертвования автоматически составит 50 рублей.+



Вот и все! Помогайте просто и быстро.



