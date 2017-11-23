В Мурманске организатор банды наркосбытчиков надолго отправился в колонию

Мурманский суд признал наркодилера виновным в незаконной торговле наркотиками в составе сплоченной устойчивой организованной преступной группы.

Подсудимый осуществлял руководство преступной группой, в которую вовлек других участников, распределил между ними преступные роли, разработал план совместной преступной деятельности и меры конспирации.

Присяжные заседатели признали виновного не заслуживающим снисхождения за совершенные им преступления, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.