27 ноября в Мурманской области стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

С 27 ноября по 3 декабря на территории Мурманской области будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится при поддержке Минздрава России.
В рамках акции для мурманчан и гостей города будет работать мобильный пункт профилактики – автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (время ожидания результата – до 5 минут) и получить ответы на все интересующие вопросы.
Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения.
Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз.
График работы автобуса «Доверие»
|
Дата
|
Время работы
|
Место размещения
|
27 ноября
28 ноября
|
12.00-18.00
|
Площадь «Пять Углов»
(пешеходная зона по ул. Воровского)
|
29 ноября
|
12.00-15.00
|
Площадь «Пять Углов»
(пешеходная зона по ул. Воровского)
|
29 ноября
|
16.00-18.00
|
ТРЦ «Мурманск Молл»
(центральный вход)
|
30 ноября
|
12.00-18.00
|
Площадь Пять Углов
(пешеходная зона по ул. Воровского)
|
1 декабря
|
16.00-18.00
|
г. Кандалакша,
(Центральная площадь)
|
2 декабря
3 декабря
|
12.00-18.00
|
Площадь Пять Углов
(пешеходная зона по ул.Воровского)