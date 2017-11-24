16+
;-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

27 ноября в Мурманской области стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

15:4524 ноября 2017Просмотров: 88

С 27 ноября по 3 декабря на территории Мурманской области будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится при поддержке Минздрава России. 

В рамках акции для мурманчан и гостей города будет работать мобильный пункт профилактики – автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (время ожидания результата – до 5 минут) и получить ответы на все интересующие вопросы. 

Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения. 

Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз. 

График работы автобуса «Доверие»

Дата

Время работы

Место размещения

27 ноября

28 ноября

12.00-18.00

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

29 ноября

12.00-15.00

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

29 ноября

16.00-18.00

ТРЦ «Мурманск Молл»

(центральный вход)

30 ноября

12.00-18.00

Площадь Пять Углов

(пешеходная зона по ул. Воровского)

1 декабря

16.00-18.00

г. Кандалакша,

(Центральная площадь)

2 декабря

3 декабря

12.00-18.00

Площадь Пять Углов

(пешеходная зона по ул.Воровского)




/ Министерство здравоохранения Мурманской области /

Читайте также
Глава Мурманска Дмитрий Филиппов выступил с докладом в МосквеВ Хибинах сохраняются риски схода лавинВ полиции Никеля прошел День открытых дверей для старшеклассниковЧерная пятница не оправдывает ожиданий путешественников
Выгрузку отработавшего ядерного топлива плавбазы «Лепсе» завершат к 2020 годуВ России проходит конкурс на создание сценария мультфильма об Александре НевскомПрокуратура внесла представления в органы профилактики Апатитов после избиения отчимом малолетнего ребенкаЗавтра в Мурманске пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходовВ Мурманске начал свою работу комитет по развитию малого и среднего предпринимательстваПолное видео программы «Дневные новости»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс