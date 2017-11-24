27 ноября в Мурманской области стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

С 27 ноября по 3 декабря на территории Мурманской области будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится при поддержке Минздрава России.



В рамках акции для мурманчан и гостей города будет работать мобильный пункт профилактики – автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (время ожидания результата – до 5 минут) и получить ответы на все интересующие вопросы.



Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения.



Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз.



График работы автобуса «Доверие»

Дата Время работы Место размещения 27 ноября 28 ноября 12.00-18.00 Площадь «Пять Углов» (пешеходная зона по ул. Воровского) 29 ноября 12.00-15.00 Площадь «Пять Углов» (пешеходная зона по ул. Воровского) 29 ноября 16.00-18.00 ТРЦ «Мурманск Молл» (центральный вход) 30 ноября 12.00-18.00 Площадь Пять Углов (пешеходная зона по ул. Воровского) 1 декабря 16.00-18.00 г. Кандалакша, (Центральная площадь) 2 декабря 3 декабря 12.00-18.00 Площадь Пять Углов (пешеходная зона по ул.Воровского)









/ Министерство здравоохранения Мурманской области /