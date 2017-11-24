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Известный режиссёр снимет фильм про погибший от эпидемии российский город

12:1524 ноября 2017Просмотров: 122

Фильм по мотивам книг Яны Вагнер «Вонгозеро» и «Живые люди» снимет режиссёр Павел Костомаров. Съёмки стартовали 1 ноября. 

Об этом сообщает «Медиа Центр» со ссылкой на страничку в Facebook писательницы.

Роман «Вонгозеро» — о людях, застигнутых врасплох смертельной эпидемией. Их путь лежит мимо Череповца, который выкосила смертельная болезнь. Семья вынуждена неделями жить в пригородном дачном поселке. Позже герои продолжат путь через Кириллов и другие города Вологодской области.

История продолжается в романе «Живые люди».

Павел Костомаров — российский кинооператор и режиссёр-документалист, обладатель премии «Лавр», премии «Белый слон», приза «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения Берлинского международного кинофестиваля, премии «Золотой орел».

Роман Яны Вагнер стал дебютным. Получился из постов в Живом Журнале, где писательница рассказывала историю многочисленным читателям. Книгу номинировали сразу на две крупных литературных премии — «Национальный бестселлер» и «НОС».

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